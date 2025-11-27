বিয়ে বাড়িতে গেয়ে ১৮ কোটি পারিশ্রমিক নিলেন জেনিফার

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
জনপ্রিয় মার্কিন পপ তারকা জেনিফার লোপেজ ভারতের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত একটি জমকালো বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে বেশ আলোচনায় এসেছেন। ইউএস-ভিত্তিক ব্যবসায়ী রামা রাজু মানতেনার মেয়ে নেত্রা মানতেনা এবং প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ভামসি গাদিবাজুর বিয়েতে তার পরিবেশনার ভিডিওগুলো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর এবার তার পারিশ্রমিকের অঙ্ক সামনে এসেছে।
‘পেজ সিক্স’ এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫৬ বছর বয়সী এই শিল্পীকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠানে লোপেজ কোনো কনসার্টে নয়, বরং ব্যক্তিগত একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন।
সেখানে গান পরিবেশন করে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ১৭ কোটি ৮৬ লাখ (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৮ কোটি) টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন।
পারফরম্যান্সে জেনিফার লোপেজ তার জনপ্রিয় গান, যেমন- ‘ওয়েটিং ফর টুনাইট’, ‘গেট রাইট’ ইত্যাদি পরিবেশন করেন। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে তার প্রাণবন্ত পরিবেশনা ভক্তদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পারফরম্যান্স শেষে তিনি নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গ্লাস তুলে বলেন, “এই সুন্দর দিনে এই পরিবারগুলো একত্রিত হোক, এবং ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।”
এদিকে জেনিফারের বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠান ঘিরে এক বিতর্কও তৈরি হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে হয়েছে তার পোশাক নিয়ে আলোচনা। বিশেষ করে ভারতের বিয়ের অনুষ্ঠানে ছোট পোশাক পরিধানকে ভালোভাবে নেয়নি অনেক নেটিজেনরাই। এদিন শিল্পীর পরনে ছিল একটি স্ফটিক-খচিত হাই-কাট বডিস্যুট, ম্যাচিং জ্যাকেট এবং হাঁটু সমান বুট।
এই বিয়েতে জেনিফার লোপেজ ছাড়াও বিশ্বের আরও কয়েকজন বিখ্যাত ডিজে এবং সংগীতশিল্পী পারফর্ম করেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন ডিজে টিয়েস্টো ও ব্ল্যাক কফি। এছাড়াও বলিউড থেকে রণবীর সিং, শাহিদ কাপুর, কৃতি স্যানন এবং জাহ্নবী কাপুরের মতো তারকারাও পারফর্ম করেন।
বিয়েতে কনে নেত্রা মানতেনা হলেন অরল্যান্ডোভিত্তিক ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি ইনজেনাস ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান ও সিইও রাম রাজু মানতেনার কন্যা। যদিও কিছু প্রতিবেদনে তাকে বিলিয়নিয়ার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ফোর্বসের বিলিয়নিয়ার তালিকায় তার নাম নেই। অন্যদিকে, বর ভামসি গাডিরাজু একজন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং তার কোম্পানির আনুমানিক মূল্য ১৮ থেকে ২৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২০৮ কোটি টাকা)। তিনি ২০২৪ সালে ফোর্বসের ‘৩০ আন্ডার ৩০’ তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন।