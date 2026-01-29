বিটিভিতে নতুন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘অভিনন্দন’

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
বিটিভি মানেই জমজমাট ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার। অথবা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মানেই বিটিভি। কারণ, এর বাইরে এমন নিয়মিত বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আর কোথাও আর টিকে নেই।
বিটিভিতে এই ধারা না থামলেও অনুষ্ঠানের নাম ও সঞ্চালকের পরিচয় বদলে যায় রাতারাতি। অথচ, ইত্যাদি (হানিফ সংকেত), শুভেচ্ছা (আব্দুন নুর তুষার), আজকাল (আনজাম মাসুদ)-সহ এমন অসংখ্য ম্যাগাজিনের প্লট মূলত একই। যেমন বিগত সরকারের প্রায় সব ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বিনা নোটিশে বন্ধ হয়ে গেছে ৫ আগস্ট ২০২৪-এর পর। বিনিময়ে এবার শুরু হচ্ছে নতুন নামে, নতুন সঞ্চালনায় হুবহু একই ঘরানার আরেকটি ম্যাগাজিন। এবারের অনুষ্ঠানের নাম ‘অভিনন্দন’।
৩০ জানুয়ারি শুক্রবার রাত ৯টায় প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্ব। এতে যথারীতি একক গান, লোকগান, পুঁথি পাঠ, নাচ, নাটিকা, নৃত্যনাট্য ও আড্ডার সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে। প্রতি মাসে একটি করে পর্ব প্রচার হবে অনুষ্ঠানটির।
এটি উপস্থাপনায় রয়েছেন রশিদ সাগর। প্রযোজনায় আছেন ইয়াসির আরাফাত।
‘অভিনন্দন’-এর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এবারের অনুষ্ঠানের গল্প-আড্ডা পর্বে অংশ নিয়েছেন অভিনেতা আবুল হায়াত। এ পর্বে তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন ও সম্মান জানানো হবে।
সংগীত পর্বে থাকছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মনির খানের কণ্ঠে একটি নতুন গান। পাশাপাশি লোকসংগীত পরিবেশন করবেন শফি মন্ডল, শাহনাজ বেলী ও ডলি মন্ডল।
এছাড়াও জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পুঁথি পাঠ করবেন আরিফ দেওয়ান। সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে অনুষ্ঠানে থাকছে গুজব বিষয়ক একটি ছোট নাটিকা।
বিনোদনের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও সচেতনতার মেলবন্ধনে সাজানো ‘অভিনন্দন’ অনুষ্ঠানটি দর্শকদের জন্য উপভোগ্য একটি আয়োজন হয়ে উঠবে বলে মনে করছে বিটিভি কর্তৃপক্ষ।