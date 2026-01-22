বায়েজিদ এলাকায় অটোরিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানা এলাকায় প্রকাশ্যে খোরশেদ আলম নামে সিএনজিচালিত এক অটোরিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে থানার আমিন জুট মিল মিদ্যা পাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।
এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, রাস্তায় খোরশেদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছেন কয়েকজন। তারা উভয়ে ধাক্কাধাক্কি করে। একপর্যায়ে খোরশেদকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ওই অবস্থায় তাকে বেধড়ক পেটানো হয়। খোরশেদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে তাকে পেটানো লোকজন চলে যায়। আশপাশে লোকজনকে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে দেখা গেল কেউ এগিয়ে আসেনি।
বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল কবির বলেন, হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে একজনকে আটক করা হয়েছে। জড়িত বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে। নিহত খোরশেদ ও আসামিদের মধ্যে পূর্ব শত্রুতা কিংবা বিরোধের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।