বাঁশখালীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুইজন গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও থানা পুলিশের অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন আহম্মদ মোস্তফা (২৬) এবং অনিক কান্তি দে (২৪)। তাদের বাড়ি কক্সবাজার জেলার মহেশখালী থানাধীন হোয়ানক এলাকায়।
জেলা পুলিশ সূত্র জানা গেছে, রাত সাড়ে ১২টার দিকে গোয়েন্দা শাখা ও বাঁশখালী থানার যৌথ অভিযানে বাঁশখালী থানাধীন ডায়াবেটিক হাসপাতালের সামনে চেকপোস্টে একটি মিনিট্রাক তল্লাশি করা হয়। ট্রাকটির ভেতর থেকে ১টি দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র (এলজি) উদ্ধার এবং মিনিট্রাকসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শিল্পাঞ্চল ও ডিবি) রাসেন বলেন, অস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাঁশখালী থানায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।