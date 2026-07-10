বন্যা মোকাবিলায় সরকারি কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বয় ও তদারকির জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিতকে দায়িত্ব দিয়েছে সরকার।
শুক্রবার (১০ জুলাই) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, স্থানীয় প্রশাসনের কাছে থাকা ত্রাণসামগ্রীর মজুত এবং চলমান উদ্ধার কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন।
এছাড়া বন্যা মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন বাহিনীর কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্বও পালন করবেন।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, বন্যাকবলিত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও তদারকি করবেন প্রতিমন্ত্রী।
এ কাজে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সব সরকারি সংস্থাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, বন্যা পরিস্থিতি এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী নিয়মিতভাবে সরকারকে অবহিত করবেন।