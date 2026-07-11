শনিবার, জুলাই ১১, ২০২৬
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প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল রোববার

ফাইল ছবি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল আগামীকাল রোববার (১২ জুলাই) প্রকাশিত হবে।প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন সেদিন বেলা ১২টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত তুলে ধরবেন।

শনিবার (১১ জুলাই) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবদুল্লাহ শিবলী সাদিক বাংলানিউজকে বলেন, সংবাদ সম্মেলনের পরপরই শিক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবে।প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকাল ১০টায় প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল

তবে ফলাফল প্রস্তুত না হওয়ায় প্রকাশ করা যায়নি।তবে ওই দিন নির্দেশনার আগেই প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে আপলোড করায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার মো. মেহতাব কায়েসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ওই দিন ৯ জেলার ফল আপলোড করা হয়েছিল।প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ১৫ থেকে ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়।

টেলিটকের মাধ্যমে খুব সহজে ফলাফল জানা যাবে। এজন্য এসএমএস করতে হবে:
DPE<Space>Roll  লিখে  পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে। উদাহরণ: DPE 123456সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৮০ শতাংশ ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (কিন্ডারগার্টেন) জন্য ২০ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

গত বছর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। বেসরকারি (কিন্ডারগার্টেন) শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত না করায় বিষয়টি আদালতে গড়ায়। আদালতের নির্দেশনা ও সমঅধিকারের সাংবিধানিক নীতির আলোকে সরকার নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

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সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডভিত্তিক এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি উপজেলা ভিত্তিক হবে।

প্রাথমিকে মোট বৃত্তি ৮২ হাজার ৫০০। ট্যালেন্ট পুলে ৩৩ হাজারের মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ে ২৭ হাজার ৫০০ (৮০%) ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৫০০ (২০%)।

সাধারণ বৃত্তি ৪৯ হাজার ৫০০ জনের মধ্যে সরকারিতে ৪১ হাজার ২৫০ (৮০%) ও বেসরকারিতে ৮ হাজার ২৫০ (২০%)।

নিয়মানুযায়ী, প্রথম সাময়িক পরীক্ষার মূল্যায়নের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

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