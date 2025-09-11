প্রথমবার প্লে-অফে সাকিবের অ্যান্টিগা

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) গত আসরে অভিষেকে লিগপর্বেই যাত্রা থেমেছিল অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকন্সের। তবে নিজেদের দ্বিতীয় আসরে ঠিকই প্লে-অফে নাম লিখিয়েছে দলটি। গতকাল প্রভিডেন্সে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ৪ উইকেটে হারিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করেছে সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা। তবে জয়টা খুব সহজ ছিল না। গায়ানাকে মাত্র ৯৯ রানেই গুটিয়ে দিয়েছিল অ্যান্টিগা। কিন্তু ১০০ রানের ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে তাদের খেলতে হয়েছে ১৯.১ ওভার পর্যন্ত, উইকেট হারিয়েছে ৬টি।
প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নিয়েছিল অ্যান্টিগা। স্লো পিচে ব্যাটিংয়ে নেমে ধুঁকতে থাকে গায়ানা। ২৬ রানে ৩টি আর ৫৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে লড়াকু সংগ্রহ গড়ার স্বপ্ন ভাঙে তাদের। শাই হোপ ১৪ বলে ২৬ আর শেষদিকে কুইন্টিন স্যাম্পসন ১৫ বলে ১৯ রান ছাড়া টি-টোয়েন্টির ব্যাটিংটা কেউ করতে পারেননি। ১৮.১ ওভারে ৯৯ রানে অলআউট হয় গায়ানা। জেডেন সিলস মাত্র ১৫ রানে শিকার করেন ৪ উইকেট, উসামা মির ১৭ রানে পান ৩ উইকেট। সাকিব আল হাসান ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৮ রান দিয়ে নেন একটি উইকেট। ছোট লক্ষ্য তাড়ায় অ্যান্টিগায় ধুঁকেছে। ৩৬ রানে ৫ উইকেট হারায় তারা। সাকিব আল হাসান পাঁচ নম্বরে নেমে করেন ২ বলে ১ রান। তবে একটা প্রান্ত ধরে ছিলেন ওপেনার আমির জাঙ্গো। ৫৭ বলে ৫১ রানের হার না মানা ইনিংসে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি।