পূর্বদেশ সম্পাদকের বাসভবনে হামলার ঘটনায় সিএনএ’র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক
‘দৈনিক পূর্বদেশ’ পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমানের কাছে চাঁদা দাবি এবং তাঁর বাসভবনে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চিটাগং নিউজপেপার অ্যালায়েন্স।
আজ চিটাগং নিউজপেপার অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানানো হয়।
এতে বলা হয়, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ‘দৈনিক পূর্বদেশ’ পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমানের কাছে অব্যাহতভাবে চাঁদা দাবি ও চাঁদা না পেয়ে গত ২ জানুয়ারি তাঁর বাসভবন লক্ষ্য করে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। ওই সময় মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাসায় ছিলেন।
বিবৃতিতে সম্পাদক মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আটক করার জন্য আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।
চিটাগং নিউজপেপার অ্যালায়েন্সের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন- দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম এ মালেক, দৈনিক পূর্বকোণ সম্পাদক ডা. ম রমিজউদ্দিন, সুপ্রভাত বাংলাদেশ সম্পাদক রুশো মাহমুদ, দৈনিক কর্ণফুলী সম্পাদক আফসার উদ্দিন চৌধুরী ও বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ সম্পাদক সৈয়দ উমর ফারুক।