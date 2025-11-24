পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কমনওয়েলথ মহাসচিবের সাক্ষাৎ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

বাংলাদেশ সফররত কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

সোমবার (২৩ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টার দপ্তরে হওয়ার সাক্ষাতের তথ্য জানান কমনওয়েলথ মহাসচিব।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে হওয়া সাক্ষাৎ নিয়ে নিজেরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে শার্লি বচওয়ে জানান, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে আমি আনন্দিত। আমরা সব বাংলাদেশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা আরও গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি।

উল্লেখ্য, পাঁচ দিনের সফরে গত বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরে আসেন কমনওয়েলথ মহাসচিব।

