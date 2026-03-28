পটিয়ায় বাস চাপায় ৩ জন আহত

সুপ্রভাত ডেস্ক »

পটিয়ায় দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাসের চাপায় দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং একটি ইজিবাইক দুমড়ে মুচড়ে গেছে। এ সময় ৩ জন আহত হন।

শনিবার (২৮ মার্চ) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার কমল মুন্সীর হাটে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- অটোরিকশা চালক উত্তর খরনা গ্রামের মোহাম্মদ কামাল (৫০) ও ইজিবাইক চালক আজিমপুর গ্রামের মো. ইছমাইল (৫৫), অটোরিকশার চালক চন্দনাইশের মধ্যম হাসিমপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (৪০)।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও