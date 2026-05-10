রবিবার, মে ১০, ২০২৬
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় গ্যাস বিস্ফোরণ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় গ্যাসলাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন।

দগ্ধদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (১০ মে) সকাল ৭টার দিকে ফতুল্লার ভূঁইগড় গিরিধারা এলাকার ৬নং সড়কের একটি আটতলা ভবনের নিচতলার ফ্ল্যাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন- সবজি বিক্রেতা মো. কালাম (৪৫), তার স্ত্রী সায়মা (৪০), ছেলে মুন্না (১২), মেয়ে মুন্নি (১০) ও কথা (৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের পর ঘরজুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাদের দ্রুত ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের গ্যাসলাইনে লিকেজ ছিল। এতে বন্ধ ঘরের ভেতরে গ্যাস জমে যায়। পরে কোনোভাবে আগুনের সংস্পর্শে আসায় বিস্ফোরণ ঘটে।

তিনি আরও বলেন, বিস্ফোরণের পর স্থানীয় লোকজন দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। ঘটনাটি তদন্ত করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, দগ্ধদের সবাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তিনি বলেন, কালামের শরীরের ৯৫ শতাংশ, তার স্ত্রী সায়মার ৬০ শতাংশ, ছেলে মুন্নার ৩০ শতাংশ, মেয়ে কথার ৫২ শতাংশ এবং মুন্নির ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

