শনিবার, জুলাই ১১, ২০২৬
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দুর্যোগের শুরু থেকেই চট্টগ্রামের খোঁজ রাখছেন প্রধানমন্ত্রী

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন।

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তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও মানুষের প্রয়োজন নিরূপণে তিনি চট্টগ্রামে এসেছেন।

শনিবার (১১ জুলাই) চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার রশিদের পুকুর এলাকায় বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

এম ইকবাল হোসেইন বলেন, দুর্যোগ শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক আপনাদের খোঁজখবর রাখছেন। কোথায় কী প্রয়োজন, কী লাগবে—সবকিছুই তিনি জানেন। গতকালও তিনি আমাকে বলেছেন, সেখানে গিয়ে দেখে আসতে কী কী প্রয়োজন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী আজ আমি আপনাদের মধ্যে এসেছি।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে আপনাদের খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি, যিনি দেশের মানুষের কল্যাণে ২৪ ঘণ্টাই চিন্তা করেন। সরকার যেকোনো দুর্যোগে আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের যা যা প্রয়োজন, সরকার তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, বন্যাদুর্গত মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার আলমগীর, ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাঈদ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে খোঁজখবর নেন।

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