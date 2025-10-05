ড. সাদিয়া সাবাহ্ চৌধুরীর “Rising Star Award 2025” অর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের গৌরব ও তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণা ড. সাদিয়া সাবাহ্ চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন “Rising Star Award 2025” অর্জন করেছেন ।

এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করেছে বিশ্বখ্যাত Society of Automotive Engineers (SAE) তাদের Women in Engineering কর্মসূচির আওতায়।

বিশ্বজুড়ে এরোস্পেস/ডিফেন্স, অটোমোটিভ/ট্রান্সপোর্টেশন, ইলেকট্রনিক্স, ম্যানুফ্যাকচারিং, মেডিকেল, রোবোটিক্স, অটোমেশন ও এআই—এই ছয়টি ক্যাটাগরিতে কেবল ছয়জন নারী প্রকৌশলীকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। এর মধ্যে “Automotive & Transportation” বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন বাংলাদেশের কৃতি সন্তান ড. সাবাহ্।

বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানায় Cummins Inc.-এর সিনিয়র টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। পরিবেশবান্ধব ও শূন্য–নিঃসরণ ইঞ্জিন প্রযুক্তি উন্নয়নে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

চট্টগ্রামের এই মেধাবী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, সমাজ গবেষক ও ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর–উল–আমিন চৌধুরী এবং শিক্ষিকা রোকেয়া বেগমের একমাত্র কন্যা। তিনি বিশিষ্ট চট্টল গবেষক আবদুল হক চৌধুরীর নাতনি।

নিজের অর্জন সম্পর্কে ড. সাবাহ্ বলেন—“প্রকৌশল মানে শুধু প্রযুক্তি নয়, এটি মানুষের জীবন বদলে দেওয়ার এক শক্তি।”

তার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রমাণ করেছে—বাংলাদেশের নারীরাও বিশ্ব প্রযুক্তি ও নেতৃত্বের অগ্রভাগে দৃঢ় অবস্থান নিতে সক্ষম।

চট্টগ্রাম তথা গোটা বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় অর্জন।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও