জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা

জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ১৪ টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে ভাওট্র্যাকার, যা সারাদেশের জুলাই মাসের মোট ঘটনার প্রায় ৫.৭%। এই সংখ্যা জুন মাসের চেয়ে ৩টি বেশি। চট্টগ্রাম জেলার মোট ঘটনাগুলোর প্রায় ৭১% প্রাণঘাতী সম্পর্কিত। বাকি ঘটনাগুলো যৌন সহিংসতা, অপহরণ ও আত্মহত্যা ছিলো।
জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নারীর প্রতি সহিংসতা চিত্র
কোন্ বয়সীরা বেশি সহিংসতার শিকার
জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছে ১৮ বছরের কম (৫জন) বয়সী নারী ও শিশুরা ।
জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় কোন বয়সী নারী-শিশু বেশি সহিংসতার শিকার
|
বয়স সীমা
|সংখ্যা
|
১৮ বছরের কম
|
৫
|
১৯-২৫ বছর
|
০
|
২৬-৩৫ বছর
|
২
|
৩৬-৪৫ বছর
|
২
|৪৬ বছরের বেশি
|
০
অপরাধীরা কোন্ বয়সী
জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় নারী-কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতায় মোট ১৬ জন জড়িত থাকার তথ্য প্রকাশ হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। এর মধ্যে ৬ জনের বয়স পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জনকে।
জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় কোন বয়সী পুরুষ সহিংসতায় বেশি জড়িত
—-
—-
সহিংসতা সবচেয়ে বেশি কোন্ কোন্ উপজেলায়
—-
—-
চট্টগ্রাম জেলায় জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে হাটহাজারী ও চট্টগ্রাম সদরে (৩টি করে)। ২টি ঘটনা ঘটেছে কর্ণফুলীতে। এছাড়া ফটিকছড়ি, মীরসরাই ও পতেঙ্গা তে ১টি করে ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ।
ঘটনার পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপের অবস্থান
—-
—-
জুলাই মাসে চট্টগ্রাম জেলায় সংঘটিত ১৪টি অপরাধের মধ্যে ৪টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর ১টি ঘটনায় বলা হয়েছে “তদন্ত চলমান”৩টি ঘটনায় কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এবং ৬টি ঘটনায় বলা হয়েছে আইনি পদক্ষেপ “প্রক্রিয়াধীন”।