জাতীয় নির্বাচনকে টার্গেট করে সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে অবৈধ অস্ত্র

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে টার্গেট করে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অস্ত্র দেশে প্রবেশ করছে বলে স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
তিনি বলেন, ‘দু-চারটি অস্ত্র যে ঢুকছে না তা আমি বলব না, ঢুকছে এবং ধরাও হচ্ছে। প্রতিদিন একটা-দুটা করে ধরা হচ্ছে।’
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৫’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনকে টার্গেট করে অবৈধ অস্ত্র ঢুকছে– এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘দু-চারটি অস্ত্র যে ঢুকছে না তা আমি বলব না, ঢুকছে এবং ধরাও হচ্ছে। প্রতিদিন একটা-দুটা করে ধরা হচ্ছে। কোনো রকমের কোথাও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না।’
মেঘালয় পুলিশের দাবি– তারা হাদি হত্যাকাণ্ডের কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করেনি কিন্তু ডিএমপি বলছে গ্রেপ্তার হয়েছে– এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ডিবি রাতে একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেটা পড়লে জানতে পারবেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় নির্বাচনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিচ্ছে, প্রায় ৩৫ হাজার বিজিবি সদস্য নির্বাচনে মোতায়েন থাকবে।
সম্প্রতি কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনার প্রশ্নে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, যে অপকর্ম করছে সে পলাতক কিন্তু তার সহযোগীকে ধরা হয়েছে। পলাতককে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।
বোমা হামলাগুলো সুষ্ঠু নির্বাচনে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না– এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট যারা আছে, তারা সব সময় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আপনাদের সবার সহযোগিতা যদি থাকে তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর হবে।
নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনে এখন কোনো শঙ্কা নেই।’