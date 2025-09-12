জাকসু নির্বাচন : `ফলাফল ঘোষণা করতে রাত বা মধ্য রাতও হতে পারে’

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। তবে এখনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ঘোষণার সময় নিশ্চিত জানা যায়নি।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব ও প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম ঢাকা পোস্টকে বলেন, এখন পর্যন্ত চারটি হলে গণনা চলছে। এই চারটি হলের গণনা শেষ হলে ১৫টি হলের ভোট গণনা শেষ হবে। তবে নামাজের কারণে ভোট গণনায় বিরতি দেওয়া হবে। আমরা অনুমান করছি, ফলাফল ঘোষণা করতে রাত বা মধ্য রাতও হতে পারে।
এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২১টি আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। পরে হলের কেন্দ্রগুলো থেকে ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে আনা হয় এবং রাত ১০টার কিছু পর শুরু হয় গণনা কার্যক্রম। সিনেট ভবনে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোট গণনা চলছে, যেখানে প্রধানত হল সংসদের প্রার্থীদের এজেন্টরা উপস্থিত আছেন।