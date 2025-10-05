জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন এখন টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান ও বিশেষ প্রতিনিধি হোসাইন জিয়াদ এবং ক্যামেরাপারসন মো. পারভেজ।
হোসাইন জিয়াদ বলেন, শনিবার (৪ অক্টোবর) জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়। আজ ওই ঘটনার ফলোআপ দিতে গেলে ৩০ থেকে ৪০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়।
আহত মো. পারভেজ বলেন, জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে হঠাৎ আমাদের ওপর হামলা হয়। তারা অস্ত্র ও গাছের টুকরো দিয়ে আমাদের আঘাত করে। আমরা কোনো রকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। ক্যামেরা ভেঙেছে। পরে আমাদের বহনকারী সিএনজি অটোরিকশাটি নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে দায়িত্বরত জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দীন তালুকদার জানান, সলিমপুর থেকে আহত অবস্থায় দুই সাংবাদিককে হাসপাতালে আনা হয়েছে। মাথায় আঘাত থাকায় সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদ ২৮ নম্বর নিউরোসার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এর আগে শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে জঙ্গল সলিমপুরের আলিনগর এলাকায় ইয়াছিন ও রোকন-গফুর বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রোকন বাহিনীর এক সদস্য নিহত হন।