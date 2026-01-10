চট্টগ্রাম-১৪ : নিজ উদ্যোগে ব্রিজ মেরামতের আশ্বাস বিএনপি প্রার্থীর, শোকজ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জসীম উদ্দীন আহমেদকে শোকজ করা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রার্থীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।
গতকাল (শুক্রবার) রাতে সাতকানিয়া খাগরিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার বার্ষিক সভা ও ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শোকজ করেন সাতকানিয়ার সহকারী রিটার্নিং অফিসার মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম।
শোকজ নোটিশে বলা হয়, মহাফিলে নির্বাচনী প্রচারণামূলক বক্তব্যে ভাঙ্গা ব্রিজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেরামতসহ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করার ঘোষণা দেন জসীম উদ্দীন আহমেদ। ওই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রণীত নির্বাচনী আচরণ বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের আগে যে কোনো প্রকার নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর ধারা ৪(১) অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভাঙ্গা ব্রিজ মেরামতসহ এলাকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রতিশ্রুতি প্রদান, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ৪(১)সুস্পষ্ঠ লঙ্ঘন।
এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রার্থী জসীম উদ্দীন আহমেদকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে জবাব দিতে বলা হয়েছে।