চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার চুক্তির সকল কার্যক্রম স্থগিত: হাইকোর্ট

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) নিয়ে চুক্তির সকল কার্যক্রম মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের চুক্তি বৈধতা নিয়ে দায়ের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এ নির্দেশ দেওয়া হয়।
নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের পক্ষে সংগঠনটির সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ হোসাইন চলতি বছর রিট করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ৩০ জুলাই হাইকোর্ট রুল জারি করেন। এর ধারাবাহিকতায় এনসিটি পরিচালনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ডের চুক্তি সম্পর্কিত প্রক্রিয়ায় স্থিতাবস্থা চেয়ে সম্পূরক আবেদন দাখিল করে রিট আবেদনকারী পক্ষ।
এই আবেদনের শুনানিতে গত ১৩ নভেম্বর হাইকোর্ট রুল শুনানির জন্য ১৯ নভেম্বর দিন ধার্য করেন। গতকাল ১৯ নভেম্বর রুলের ওপর শুনানি শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে চুক্তির সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখতে সরকারকে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নির্মিত হয় ২০০৭ সালে। বৃহৎ এই টার্মিনালটি নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংযোজনে বন্দর কর্তৃপক্ষ ধাপে ধাপে মোট ২ হাজার ৭১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কনটেইনারের অধিকাংশ এই টার্মিনাল দিয়ে পরিবহন হয়।