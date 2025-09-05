চট্টগ্রামে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা খুবই অপ্রতুল : স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, চট্টগ্রামে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা খুবই অপ্রতুল, সরকারি পর্যায়ে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এটি চট্টগ্রামবাসীর জন্য দুর্ভাগ্যজনক।
নূরজাহান বেগম বলেন, সরকারের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত একটা অর্থনীতি নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তারপরও আমরা সরকারের অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি। সরকারের আর্থিক অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা স্বাস্থ্যখাতে অনেক কাজ করে যাচ্ছি।
তিনি বলেন, আমাদের নার্সদের বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষভাবে তৈরি করতে হবে। ইংরেজি ভাষায় তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। জাপানে প্রচুর নার্সের চাহিদা রয়েছে। তাদের জাপানি ভাষা শিখতে হবে। এজন্য আমাদের কেয়ার গিভার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে কোয়ালিটি টিচিং দরকার। বর্তমান সরকার মেডিক্যাল শিক্ষায় কোয়ালিটির ব্যাপারে কোন প্রকার ছাড় দিবে না। যারা কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে পারবে না, তাদের ব্যাপারে সরকার কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে।
পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে নগরীর পার্কভিউ হাসপাতালে যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা। সেখানে তিনি আহত শিক্ষার্থী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় স্বাস্থ্য উপদেষ্টার তার একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব) ড. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. শেখ ফজলে রাব্বি, জেলা সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।