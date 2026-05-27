বুধবার, মে ২৭, ২০২৬
Facebook X
টপ নিউজ

চট্টগ্রামে শতাধিক গ্রামে ঈদুল আজহা

সুপ্রভাত ডেস্ক »সাতকানিয়া উপজেলার মির্জাখীল দরবার শরীফের অনুসারীরা বুধবার (২৭ মে) পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করছেন।

বুধবার সকালে ঈদের নামাজ আদায় শেষে পশু কোরবানি দেন তাঁরা।

দরবার সূত্র জানায়, প্রায় দুই শতাব্দী ধরে হানাফি মাযহাব অনুসরণ করে ‘ইয়াওমুল আরাফাহ’ বা হজ দিবসের পরদিন ঈদুল আজহা উদযাপন করে আসছেন তাঁরা।

দরবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাতকানিয়ার মির্জাখীল, এওচিয়া, গাটিয়াডাঙ্গা, আলীনগর, মাদার্শা, খাগরিয়া, মৈশামুড়া, পুরানগড়, বাজালিয়া, মনেয়াবাদ, চরতি, সুঁইপুরা ও হালুয়াঘোনাসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বুধবার ঈদ উদযাপন করেছেন। পাশাপাশি চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চননগর, হারালা, বাইনজুরি, চরবরমা, কেশুয়া, কানাই মাদারি, সাতবাড়িয়া, বরকল, দোহাজারী ও জামিরজুরির অনুসারীরাও একই দিনে ঈদ পালন করেন।

এ ছাড়া বাঁশখালী, আনোয়ারা, লোহাগাড়া, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই, পটিয়া, বোয়ালখালী, হাটহাজারী, সন্দ্বীপ ও রাউজানসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলার বহু গ্রামে ঈদ উদযাপন করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য জেলার মধ্যে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, চাঁদপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বরিশাল ও ভোলাতেও দরবারটির অনুসারীরা আজ ঈদ উদযাপন করছেন।মির্জাখীল দরবার শরীফের দায়িত্বশীল মোহাম্মদ মছউদুর রহমান জানান, হজের দিন ও চাঁদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পরই আমরা ঈদ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিই। দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ম অনুসরণ করে আসছি।

নামাজ শেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত । Privacy Policy । Developed by Md. Forkan Elahi