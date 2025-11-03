চট্টগ্রামের আসনগুলোতে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৩৭টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তাদের মধ্যে চট্টগ্রাম-১ আসনে নুরুল আমিন (চেয়ারম্যান), চট্টগ্রাম-২ সরওয়ার আলমগীর, চট্টগ্রাম-৪ কাজী সালাউদ্দিন, চট্টগ্রাম-৫ মীর মোহম্মদ হেলাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম-৭ হুম্মাম কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৮ এরশাদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম-১০ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১২ মোহাম্মদ এনামুল হক, চট্টগ্রাম-১৩ সরওয়ার জামাল নিজাম, চট্টগ্রাম-১৬ মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী

চট্টগ্রাম-৩, ৬, ৯, ১১, ১৪ ও ১৫ আসনের প্রার্থী পরে ঘোষণা করা হবে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও