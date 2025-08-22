গোপালগঞ্জে বিএনপি নেতার বাসা থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গোপালগঞ্জে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. কে এম বাবরের বাসভবনে অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় পাইপ গান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। তবে অভিযানের সময় বাসায় ছিলেন না বিএনপি নেতা ডা. বাবর।
শুক্রবার ( ২২ আগস্ট) রাত ২টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত গোপালগঞ্জ সেনাবাহিনীর ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে জেলা শহরের থানাপাড়া এলাকায় অবস্থিত বাবরের বাসায় অভিযান চালিয়ে তার বসার বাথরুমের ফ্লাশের পানির মধ্যে থেকে এ অস্ত্র উদ্ধার করে। কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশনের অংশ হিসেবে তাদের এই অভিযান বলে জানিয়েছে যৌথবাহিনী। অভিযানে সেনাবাহিনীর টহলদল ছাড়াও গোপালগঞ্জ সদর থানা পুলিশের সদস্যরা অংশ নেন। অভিযান শেষে সদর থানায় উদ্ধারকৃত পাইপগান ও কার্তুজ জমা দেওয়া হয়েছে।
গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির মো. সাজেদুর রহমান বলেন, গত রাতে বিএনপি নেতা কে এম বাবরের বাসায় যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে একপি পাইপগান ও একটি পরিত্যক্ত কার্তুজ উদ্ধার করে সদর থানায় জমা করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।