খালেদা জিয়ার মৃত্যু : সকাল সাড়ে ১০টায় ক্যাবিনেট বৈঠকে অংশ নেবেন ফখরুল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
এদিকে, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সকাল সাড়ে ১০টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠক ডেকেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেই বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বিএনপি মহাসচিব এভার কেয়ার হাসপাতালে থেকে এরইমধ্যে রওনা করেছেন।
ধারণা করা হচ্ছে, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোকসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকে মির্জা ফখরুলকে উপস্থিত থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে।