খাগড়াছড়ির ঘটনায় ডাকসুর উদ্বেগ

খাগড়াছড়িতে সহিংস পরিস্থিতি ও জাতিগত উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
বুধবার (১ অক্টোবর) নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ডাকসু জানায়, যদি ধর্ষণের অভিযোগ সত্য হয় তবে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আর যদি এটি সাজানো বা পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয়, তবে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।
সংগঠনটি সহিংসতার ঘটনায় হতাহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেছে, অবরোধ, অ্যাম্বুলেন্সে হামলা, দোকান ভাঙচুর, লুটপাট, ঘরবাড়ি পোড়ানো, পর্যটক হয়রানি এবং জাতিগত সংঘাত উসকে দেওয়া নিন্দনীয়। ইতোমধ্যে তিনজন নিরীহ নাগরিক নিহত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
ডাকসু সতর্ক করে বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ষড়যন্ত্র শুধু এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকেই নয়, বরং দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকেও বিপন্ন করছে।
ডাকসু নেতারা আরও বলেন, বাংলাদেশ কোনো একক জাতিগোষ্ঠীর নয়; বরং এটি সবার সমান অধিকার ও মর্যাদার দেশ। তাই প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে ডাকসু।