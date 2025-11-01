ক্লাব কলেজিয়েটের গজল সন্ধ্যা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ১৯৬৯ ব্যাচের ক্লাব সদস্যদের উদ্যোগে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ক্লাব নাইট অনুষ্ঠানে মনোরম গজল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।
১৯৬৯ ব্যাচের ব্যাচের শিক্ষার্থী ও বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা কামালউদ্দিন আহমদের প্রযোজনায় ক্লাব কলেজিয়েট মিলনায়তনে আয়োজিত গজল সন্ধ্যায় অতিথি শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও একুশে পদকপ্রাপ্ত নজলসঙ্গীত শিল্পী ফাতেমাতুজ জোহরা, দেশবরেণ্য নজরুলসঙ্গীত শিল্পী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আলিফ লায়লা, বিশিষ্ট গজল শিল্পী এস. এম. বাকের এবং প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী অর্পা দে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতারবাদক, স্পেন প্রবাসী সাজেদ উল আলমের নেতৃত্বে তরুণদের নিয়ে গঠিত “দোয়াস” ব্যান্ড লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে।
পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ক্লাব চেয়ারম্যান এবং ১৯৬৯ ব্যাচের ক্লাব সদস্য অধ্যাপক মোহীত উল আলম।
গান পরিবেশনার আগে শিল্পী ফাতেমাতুজ জোহরা সূচনা কথনে বলেন, বর্তমানে দেশে গজল গাওয়ার প্রচলন তেমন নেই। কিন্তু ক্লাব কলেজিয়েট এই কঠিন শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করাতে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি।
তিনি অন্যসংস্কৃতি থেকে কবি নজরুল কীভাবে গজলকে বাংলা গানে নিয়ে আসেন তার কয়েকটি নমুনা গেয়ে শোনান। গজলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন এবং নির্বাচিত কিছু গজল ও অংশবিশেষ পরিবেশন করে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।
অন্যদিকে আলীফ লায়লার উর্দু গজল দর্শক মনকে আকুল করে। সাজেদের গাওয়া সোলস ব্যান্ডের কয়েকটি পুরোনো গান ছিল চমৎকার অভিযোজন।
ক্লাবসদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।