ভাঙছে, ভাঙুক
রেজাউল করিম
সবকিছু ভাঙছে,খুব দ্রুত ভাঙছে
যা অবিশ্বাস্য…
ভাঙছে সমাজ, সংসার, অফিস-আদালত
ভাঙছে বিচার সভা, সংবিধান-
ভাঙছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ
ভাঙতে ভাঙতে কি কখনো ভেঙে চুরমার হবে-
জরাজীর্ণ এই রাষ্ট্রও? এসো তবু ভাঙি সৃষ্টির উম্মাদনায়…
ভাঙতে ভাঙতে যদি হয় নতুন কিছু-
এসো তবু ভাঙি…লক্ষ্য যাহোক,আপাতত ভাঙি-
সবকিছু ভেঙে পড়ুক, ভেঙে চুরমার হয়ে যাক-
এমন কি ভাঙুক, আমার হৃদিমন্দিরও…
শুধু এইটুকু জানি, ভাঙার বিপরীতে আছে গড়ার
দীপ্ত প্রত্যয়, পতনের বিপরীতে সমুজ্জ্বল উত্থান-
সবকিছু ভেঙে পড়ুক
যাদের করতলে যাবে যাক, এই রাজ্যপাট
ভাঙছে, ভাঙুক এই সমাজ, সংসার, রাষ্ট্রও-
অদৃশ্যের শিলালিপি
রবিন ইসলাম
শূন্য আকাশে ঝুলে আছে রৌদ্রের রক্তিম ক্ষত,
পৃথিবীর শিরায় শিরায় জেগে ওঠে নীরব প্রলাপ।
নদীর তলদেশে নিঃশব্দে জমে ওঠে কালো মেঘ,
তার ঢেউ ছুঁয়ে যায় মৃত্তিকার লুকানো ক্ষতচিহ্ন।
শিলার গায়ে খোদাই থাকে সময়ের অদৃশ্য শিলালিপি,
যেখানে শব্দও থেমে যায় নিঃশেষ ক্লান্তিতে।
মানুষ তার মুখে পরিধান করে সহস্র মুখোশ,
তবু চোখের গভীরে ঝরে পড়ে অনাবিষ্কৃত বৃষ্টি।
কয়লা
আবু আফজাল সালেহ
আমরা কয়লা ভালোবাসি
তা হোক লাশের কয়লা কিংবা বস্তির কয়লা।
ঢং করতে কয়লা
মুখ লুকাতে কয়লা
মুখোশ করতে কয়লা।
ফায়দা লুটতে কয়লার কারবার
কয়লার মাখামাখি
ক্ষমতার কাছাকাছি থাকে কয়লা।
তাইতো কয়লা এতো ভালোবাসি!
বিধ্বস্ত স্বাধীনতা
পবিত্র মহন্ত জীবন
তুমি ধর্ষিতা নও , তুমিতো মা –
আমি লজ্জিত, ধর্ষিত আমার স্বাধীনতা
ধর্ষিত হলো সম্ভ্রম এতোটাই বিচূর্ণ বিশ্রী শেষ –
মায়ের বিবস্ত্র, ভেঙেছে শাঁখা, কে আছে স্বাধীন ?
যেখানে নির্যাতন, অসহায় মানুষের চিৎকার
দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, ক্লেশ, আমার বিধ্বস্ত স্বাধীনতা
ধর্ষিত হলো বাংলাদেশ।
চিঠি দিও
যাইদ আল মারুফ
যখন আকাশটা আবছা হয়ে রয়
চারপাশটা কেন তিমির মনে হয়
ইচ্ছেগুলো কাব্য করে বলে ওঠে
শুনছো সুহাশিনী! চিঠি দিও।
যদি বেলকনিতে বসে থাকো নিরবে
পাখি যদি আমার কথা বলে সুরবে
একটু বুঝে নিও সে তোমায় বলবে
শুনছো সুকেশিনী! চিঠি দিও।
কখনো যদি হাঁটো মধ্যপথে বসো
রাস্তায় কিনারে দৃষ্টি দিয়ে দেখো
ঘাসফুল তোমাকে আবদারে বলবে
শুনছো সুভাষিনী! চিঠি দিও।
উত্তাপ
দীপংকর কুমার চৌধুরী
জলন্ত আগুন, দহন থামিয়ে দিলেই
আমি কলম ধরবো, লিখবো কবিতা
শান্তির গান। একটি কাব্যগ্রন্থ
স্বর্ণ অক্ষরে লিপিবদ্ধ করবো
নিভৃত, নরম,
কমল, শীতল কবিতা।
কিন্তু দেখো,
এখনো কালো বোমার ধোঁয়া উড়ছে,
গ্রেনেডের শব্দে শিশু চিৎকার করছে,
মানুষ ছোটাছুটি করছে।
শ্বাসরুদ্ধকর দুর্গন্ধ চারদিকে,
ধূসর ছাই পড়ে আছে মাটিতে।
উত্তাপ থেমে গেলে
কবিতা লেখা শুরু করবো।