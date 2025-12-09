একটি আধুনিক নগরের স্বপ্ন কতদূর

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান বন্দরশহর ও অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। এই শহর দেশের জিডিপিতে সিংহভাগ অবদান রাখে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু এই অপার সম্ভাবনাময় নগরীটি আজ অসংখ্য সমস্যার জালে জর্জরিত। একদিকে যেমন চলছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অন্যদিকে তেমনি মৌলিক নাগরিক পরিষেবা ও অব্যবস্থাপনার কারণে থমকে আছে এখানকার জনজীবন। এই সমস্যাগুলোর দ্রুত ও কার্যকর সমাধান না হলে সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিতেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করে চট্টগ্রামবাসী।
চট্টগ্রামের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা। বছরের পর বছর ধরে জলাবদ্ধতা এই শহরের নিত্য সঙ্গী। সামান্য বৃষ্টিতেই বন্দরনগরীর প্রধান সড়কগুলো ডুবে যায়, যা হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগের পাশাপাশি বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রমেও মারাত্মকভাবে ব্যাঘাত ঘটায়। যদিও জলাবদ্ধতা নিরসনে মেগা প্রকল্প চলছে, তবে এর ধীরগতির কারণে নাগরিক ভোগান্তি কমেনি। তবে বলা যায় এখন পরিস্থিতি কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে। এরমধ্যে যানজটও এখানকার একটি প্রধান সমস্যা। অপরিকল্পিত রাস্তা, ফুটপাত দখল এবং গণপরিবহনের বিশৃঙ্খলার কারণে শহরের প্রধান সংযোগস্থলগুলোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হয় সাধারণ মানুষকে।
অন্যদিকে পাহাড় কাটা ও তার ফলে খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। একটি গোষ্ঠী সেখানে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এতে বর্ষা মৌসুমে ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ছে এবং শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ছে। কর্ণফুলী নদী, যা এই শহরের জীবনরেখা, আজ দূষণের শিকার। শিল্পকারখানার বর্জ্য এবং অপরিশোধিত পয়ঃনিষ্কাশনের কারণে নদীর পানি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।
দীর্ঘদিনেও নাগরিক পরিষেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রতিষ্ঠানের অভাব এখনো রয়ে গেছে। এছাড়া, গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রায়ই দেখা দেয় ত্রুটি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই শহরের উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন সংস্থা, যেমন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ—এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রকট। এই সমন্বয়হীনতার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সঠিক সময়ে ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে পারছে না।
এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত মহাপরিকল্পনা। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, পরিবেশ সুরক্ষা, কার্যকর বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা জরুরি। চট্টগ্রামকে তার সঠিক মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তার অবদানকে আরও বেগবান করতে দ্রুত ও টেকসই পরিকল্পনা জরুরি।
