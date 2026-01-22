ইসলামপন্থি দলগুলোর প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বড় আকারে : টিআইবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থি দলগুলোর প্রার্থীর সংখ্যা বড় আকারে বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, নির্বাচনে মোট প্রার্থীর ৩৬ শতাংশের বেশি ইসলামপন্থি দলগুলোর। বিগত পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ।
‘নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন’ শীর্ষক এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমাদের রাজনীতিতে অর্থ, পেশি এবং ধর্ম- এই তিনটি একসঙ্গে একাকার হওয়ার কারণে সুস্থ রাজনীতি এক ধরনের জিম্মি দশার দিকে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, ক্রমাগতভাবে সুস্থ রাজনীতি রাজনৈতিক স্পেস বা রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে কোণঠাসা হচ্ছে। আর অসুস্থ রাজনীতির ধারক-বাহক তুলনামূলভাবে স্পেসটা, রাজনীতির অঙ্গনটা দখল করে নিচ্ছে।সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইফতেখারুজ্জামান বলেন, বিশেষ করে কৃষি জমির ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর ৫০ একরের বেশি জমি থাকতে পারে না। জমির মালিকানার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করার কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট আইনগত বিধান নেই। সে কারণে নির্বাচনে এ ক্ষেত্রে হয়তো তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্য সংস্থাগুলোর দায়িত্ব আছে। কারণ বৈধ যে সীমারেখা, সেটা যারা লঙ্ঘন করেছেন তাদেরকে অবশ্যই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জবাবদিহিতায় আনতে হবে। যে প্রার্থী অতিরিক্ত জমির মালিক হয়েছেন অবৈধভাবে, তাদের সেই অতিরিক্ত সম্পদ ও জমি রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে জনস্বার্থে যারা ভূমিহীন তাদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত এটি আমার নিজস্ব অভিমত।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছেন জানিয়ে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, চূড়ান্ত প্রার্থী সংখ্যা ১৯৮১ জন। প্রায় ১৩ শতাংশ প্রার্থী স্বতন্ত্র।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ নগণ্য মন্তব্য করে তিনি বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নগণ্য। জুলাই সনদে প্রস্তাবিত পাঁচ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা কোনো রাজনৈতিক দলই পূরণ করতে পারেননি।
এ বছর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থীদের সংখ্যা ৯৫১ জন। অথবা সম্পদের মোট মূল্যের ভিত্তিতে ২৭ জন শত কোটিপতি প্রার্থী রয়েছেন।
দুইজন প্রার্থীর বিষয়ে দ্বৈত নাগরিকত্বের নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে। তবে তারা তা হলফনামায় উল্লেখ করেননি। টিআইবি মনে করে তারা ব্রিটিশ নাগরিক। অপর একজন প্রার্থীর বিদেশে তার নিজের কোনো সম্পদের তথ্য না দিলেও তার স্ত্রীর নামে দুবাইয়ে ফ্ল্যাটের মালিকানা রয়েছে বলে দাবি করেছে টিআইবি।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী কো-অর্ডিনেটর কে এম রফিকুল আলম, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জাফর সাদিক, সহকারী কো-অর্ডিনেটর রিফাত রহমান।