ইপিজেড থানা থেকে লুট হওয়া পিস্তল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড থানা এলাকা থেকে লুট হওয়া একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বাগেরহাটের মোংলা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তাররা হলেন- বাগেরহাটের মোংলা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আবদুল জলিলের ছেলে এন. এইচ. মানিক(৪২) ও একই থানার আবদুল মোতালেবের ছেলে মো. কামাল(৪৩)।
ডিবি জানায়, গ্রেপ্তার এন. এইচ. মানিক নগরের ইপিজেড থানা এলাকায় থাকেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) নগরের ইপিজেড থানার মাইলের মাথা ডাস্টবিন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ডিবির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, তার কাছে থানা থেকে লুণ্ঠিত একটি পিস্তল রয়েছে। তবে সেটি তিনি মোংলায় তার বন্ধুর কাছে রেখেছেন। তাকে নিয়ে ডিবি বাগেরহাটের মোংলায় অভিযান চালিয়ে মানিকের বন্ধু কামালকে গ্রেপ্তার করে। এসময় তার হেফাজত থেকে ইপিজেড থানা থেকে লুট হওয়া একটি পিস্তল ও ৮ রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করা হয়।
মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর জোনের উপকমিশনার মো. হাবিবুর রহমান প্রাং বলেন, দু’জনকে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।