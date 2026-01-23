ইন্দোনেশিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত, ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বিধ্বস্ত হওয়া একটি বিমান থেকে ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ঘটেছে এই ঘটনা।
ধ্বংস হওয়া সেই বিমানটি এটিআর ৪২-৫০০ টারবোপ্রপ জেট উড়োজাহাজ। এই ধরনের উড়োজাহাজগুলো মাঝারি আকৃতির হয়ে থাকে। যে ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে— তাদের মধ্যে ৭ জন কেবিন ক্রু এবং ৩ জন যাত্রী।
এক প্রতিবেদনে এএফপি জানিয়েছে, বিধ্বস্ত হওয়া উড়োজাহাজটি ইন্দোনেশীয় বিমান পরিষেবা সংস্থা ইন্দোনেশিয়ার এয়ার ট্রান্সপোর্টের (আইএটি)। গত ২৮ জানুয়ারি দেশটির রোববার দুপুরের দিকে মৎসসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তিন জন কর্মকর্তাকে নিয়ে দক্ষিণ সুলাওয়াসি দ্বীপের মৎসম্পদের ওপর জরিপ চালাতে রাজধানী জাকার্তা থেকে রওনা হয়েছিল উড়োজাহাজটি; কিন্তু রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে আইএটির মূল দপ্তর থেকে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
দক্ষিণ সুলায়েসি দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের উদ্ধারকারী দলের কর্মকর্তা অ্যান্ডি সুলতান জানিয়েছেন, বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই সেটির অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। পরে আজ শুক্রবার সকালে দক্ষিণ সুলাওয়াসির মারোস এলাকার বুরুসারাউং পবর্ততের কাছে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। যে জায়গায় বিমানটি ধ্বংস হয়েছে, সেখান থেকে রাজধানী জাকার্তার দূরত্ব ১ হাজার ৫০০ কিলোমিটার।
দুর্ঘটনার কারণ জানতে ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। সূত্র : রয়টার্স