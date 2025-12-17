আরও তিন খুনের মামলায় জামিন পেলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী ছোট সাজ্জাদ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন ওরফে ছোট সাজ্জাদ আরও তিন খুনের মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন। জামিননামা চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে পৌঁছেছে। এ নিয়ে মোট ৭টি হত্যা মামলায় জামিন পেলেন সাজ্জাদ।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের কারাধ্যক্ষ সৈয়দ শাহ শরীফ জানান, শেষ তিনটি খুনের মামলাসহ মোট সাতটি মামলায় জামিন পেয়েছেন সাজ্জাদ হোসেন। তবে এখনই জামিনে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি। তার নামে আরও মামলা রয়েছে। বর্তমানে তিনি রাজশাহী কারাগারে আছেন। তার জামিননামা সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনটি মামলা হলো-চান্দগাঁও থানার তানভীর ছিদ্দিকী হত্যা মামলা, হৃদয় চন্দ্র তারুয়া হত্যা মামলা ও ফজলে রাব্বী হত্যা মামলা।
আদালত সূত্র জানায়, জামিন হওয়া সাতটি খুনের মামলার মধ্যে চারটি নগরের চান্দগাঁও থানায় ও তিনটি পাঁচলাইশ থানায় হয়েছিল। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে খুনের অভিযোগ ও বিস্ফোরক আইনে এসব মামলা করা হয়।
এদিকে চান্দগাঁও থানার নতুন দুই মামলায় সন্ত্রাসী ছোট সাজ্জাদ ও তার স্ত্রী শারমিন আক্তার তামান্নাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। ১৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তফা আদালত এ আদেশ দেন।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৫ মার্চ রাজধানীর একটি শপিং মল থেকে গ্রেপ্তার হয় ছোট সাজ্জাদকে।