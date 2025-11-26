আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদককে হত্যাচেষ্টা মামলায় আরও এক আসামি গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমানকে হত্যাচেষ্টা মামলার আরও এক আসামি নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা মো. সাদ্দাম হোসেনকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি ওই মামলার এজাহারভুক্ত ৩২ নম্বর আসামি।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২২ জুলাই কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কুমারখালী উপজেলার বানিয়াপাড়া গ্রামের মৃত জামিল হোসেন বাচ্চুর ছেলে ইয়াসির আরাফাত তুষারের দায়ের করা একটি মানহানি মামলার বিবাদী হিসেবে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান কুষ্টিয়ার আদালতে হাজিরা দিতে আসেন। এ সময় এজাহারনামীয়দের নির্দেশে বাদীকে দিনভর আদালতে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আদালত চত্বরেই মাহমুদুর রহমানের ওপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা করে এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত জখম করে।
এ ঘটনায় গত বছরের ১০ অক্টোবর ড. মাহমুদুর রহমান বাদী হয়ে ভারতে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফ, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, তৎকালীন পুলিশের মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারী, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান ও কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিনসহ ৪৭ জনের নামোল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ২০-৩০ জনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি হত্যাচেষ্টার অভিযোগ দেন।
এজাহারে আরও বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া আদালতের দায়িত্বরত কোর্ট ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান বাদীকে পুলিশি প্রটেকশন দেওয়ার আশ্বাস দেন এবং যশোর বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি প্রাইভেটকার ভাড়া করার কথা জানান। তার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে বাদী আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান আদালত এজলাস কক্ষ হতে বের হয়ে তার দুই সফর সঙ্গীসহ একটি সাদা রঙের প্রাইভেটকারে বসেন। গাড়িতে বসার ২/১ মিনিটের মধ্যেই ১১ হইতে ৪৭নং আসামিসহ আরও ১৫/২০ জন অজ্ঞাতনামা আসামি অস্ত্র, রড, লাঠিসোঁটা ও ইট-পাথর দিয়া উক্ত গাড়ির সব কাঁচ ভেঙে ফেলে এবং লাঠি ও পাথর দিয়া মাহমুদুর রহমানকে উপর্যুপরি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দেওয়া এজাহারটি কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমানকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি সাদ্দাম হোসেনকে কুষ্টিয়া শহরের হাসপাতাল মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।