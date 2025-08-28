আমাদের একটু সময় দিতে হবে: প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ইস্যুতে উপদেষ্টা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর সরকার বিষয়টি গুরত্ব সহকারে নিয়েছে। তাই নতুন আর কর্মসূচির প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি এও বলেন, আমাদের একটু সময় দিতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকালে সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রকৌশল পেশায় বিএসসি ও ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের পেশাগত দাবিগুলোর যৌক্তিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত গঠিত কমিটি’র প্রথম সভা শেষে তিনি এ কথা বলেন।
ফাওজুল কবির খান বলেন, হঠাৎ করেই তিন দফা বা সাত দফা বা তার খণ্ডিত অংশ মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া যায় না। তাই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।
উপদেষ্টা বলেন, আমরা তিনটি গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা করব। একটি হচ্ছে যারা আন্দোলন করছেন, এদের অভিভাবক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা। যাদের কথা উনারা শোনেন, তাদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করব।
‘আর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লেভেলে কি হচ্ছে, কেন এ সমস্যাটা হচ্ছে- এটা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি যারা প্রকৌশলী নিয়োগ দেন পিডব্লিউডি, এলজিইডি, পিডিবি, তাদের সঙ্গে আমরাও বসবো। তাদের সঙ্গে যে শুধু ওয়ার্কিং গ্রুপ বসবে তা নয়, আমরাও বসবো।’
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আশু সমাধান কি- জানতে চাইলে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, যেটা বললাম, এখন এটাই সমাধান। ওনারা তো এখন থেকে যেকোনো সময় ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে বসতে পারেন।
একদিকে তিন দফা দাবি আছে আরেক দিকে সাত দফা দাবি। আমাদের তো প্রথম শুনতে হবে, বুঝতে হবে। সবকিছু জানতে হবে, আমরা তো এখন ঘোষণা দিতে পারব না তিন দফা মেনে নিলাম বা সাত দফা মেনে নিলাম। এখান থেকে দুই দফা মানলাম, ওখান থেকে একদফা মানলাম। আগে শুনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। তারপরই তো করতে হবে।
ফাওজুল কবির খান বলেন, আমরা জানাতে চাই- নিরপেক্ষতার সঙ্গে কারো পক্ষপাতিত্ব না করে এ সমস্যার একটা ন্যায্য সমাধান করার চেষ্টা করব।
বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বোঝানোর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আন্দোলন তো করেছেন, সেটা তো হয়ে গেছে, সরকার তো এটা সিরিয়াসলি নিয়েছে। আমরা তো দেখছি এখন তো আন্দোলন করে কোনো লাভ নেই।
গতকালকেও আপনারা আহ্বান জানিয়েছিলেন সেটা তো তারা মানেনি। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, আমাদের আহ্বান তারা শুনেছেন। শাহবাগ থেকে তারা ক্যাম্পাসে চলে গিয়েছিলেন। এজন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা সবাইকে বলব এই পরিস্থিতিটা যাতে আর ইয়ে না হয়, কারণ এটা আমরা দেখছি। আমাদের একটু সময় দিতে হবে।
উপদেষ্টা বলেন, একটা দাবি গ্রহণ করলে একদল খুশি হবে, আর একটা দাবি গ্রহণ করলে আরেক দল খুশি হবে। আমাদের তো এটা বিবেচনায় আনতে হবে, এখানে একটা সেতু গড়তে হবে। যাতে দুই পক্ষই এক জায়গায় আসতে পারে। এমন একটা সমাধান যাতে করতে পারি দুই পক্ষই লাভবান হবে।
এসময় পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কমিটি কেমন করে কাজ করবে আজকে আমরা সেটা ঠিক করেছি। যে সমস্যাগুলো এসেছে সেগুলো আসলে আজকের সমস্যা নয়, এগুলো বহুদিন আগের সমস্যা। তাই এগুলো সমাধান করতে হলে সবার সঙ্গে আমাদের পরামর্শ করতে হবে। সেজন্য আমরা একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ করে দিয়েছি। সেই ওয়ার্কিং গ্রুপে মোট ১৪ জন প্রতিনিধি থাকবেন।
তিনি বলেন, এ কমিটি ডিপ্লোমা এবং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্যগুলো আগে শুনবেন। পরবর্তী কার্যদিবসে তাদের বক্তব্যগুলো শুনবেন। বিএসসি বলি আর ডিপ্লোমা বলি, ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে যারা বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো ওয়াকিবহাল আছেন, তাদের বক্তব্য এই কমিটি শুনবে।
সৈয়দা রিজওয়ানা আরও বলেন, অনেক আইনগত বিষয় আছে, সেগুলোর অনেক কাগজপত্র দিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সবগুলো দেখে তারা আমাদের আবার ব্রিফ করবেন। সেই মোতাবেক আমরা এগিয়ে যাব।
পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা বলেন, সবার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ থাকবে- যেহেতু এগুলো অনেক পুরোনো বিষয়, তাই আন্দোলন যারা করছেন তারা যাতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি না করেন।