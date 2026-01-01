আবারও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ডা. সায়েদুর

সুপ্রভাত ডেস্ক »
পদত্যাগের একদিন পর আবারও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী হয়েছেন অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান। বৃহস্পতিবার (০১ জানুয়ারি) তাকে পুনরায় এ পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। তাকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।
বিশেষ সহকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি প্রতিমন্ত্রীর বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন বলেও এতে জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েদুরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।
জানা গেছে, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (আগের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সায়েদুর রহমান। অধ্যাপক হিসেবে তার শেষ কার্যদিবস ছিল ৩০ ডিসেম্বর। মূল পদ থেকে অবসর নেওয়ার জন্য তিনি বিশেষ সহকারীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর নতুন করে আজ আবারও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী হলেন অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান।