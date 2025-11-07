আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড নির্বাচনে সুব্রত চৌধুরীর হ্যাট্রিক বিজয়

সুপ্রভাত ডেস্ক »
গত ৪ নভেম্বর (মঙ্গলবার)) নিউজারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির স্কুল বোর্ড নির্বাচনে সুব্রত চৌধুরী হ্যাট্রিক বিজয় লাভ করেছেন।
সুব্রত চৌধুরী প্রথম এশিয়ান আমেরিকান হিসাবে তৃতীয় মেয়াদে বিজয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।উল্লেখ্য, সাতজন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন।
বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কচুয়াই গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গীয় দীপেশ চৌধুরী ও রাধা চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান সুব্রত চৌধুরী আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্ট এর হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত। তিনি সাংবদিকতার পাশাপাশি ছড়া, গল্প লিখে থাকেন,অনুবাদক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে।ইতোমধ্যে ছড়া গ্রন্থ ‘বিশ্ব বেহায়া’ ও ‘আতু বুতু কাতু কুতু’ শিরোনামে তাঁর রূপকথার বই প্রকাশিত হয়েছে। আবৃত্তি শিল্পী হিসাবে প্রবাসের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তাঁর সদর্প বিচরণ রয়েছে।
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুব্রত চৌধুরী প্রথম আমেরিকান এশিয়ান হিসাবে আটলান্টিক কাউন্টির “সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ক পরামর্শক পর্ষদ” এর সদস্য পদে আগামী তিন বছরের জন্য তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।এছাড়া তিনি আটলান্টিক সিটি ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
সুব্রত চৌধুরী চট্টগ্রাম এর বোয়ালখালী উপজেলার উওর ভূর্ষি গ্রামের স্বর্গীয় শৈবাল শংকর চৌধুরী ও স্বর্গীয়া রানী চৌধুরীর কনিষ্ঠ জামাতা। তিনি স্ত্রী লাকী চৌধুরী, দুই সন্তান অর্ঘ্য চৌধুরী ও অদ্রি চৌধুরীকে নিয়ে আটলান্টিক সিটির চেলসি হাইটসে বসবাস করেন।
তাঁকে ভোট দিয়ে তৃতীয় মেয়াদে জয়ী করায় তিনি আটলান্টিক সিটির ভোটারদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলানটিক কাউন্টি, বেংগল ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সুব্রত চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।