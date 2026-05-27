বুধবার, মে ২৭, ২০২৬
আগে পুলিশ লীগ দেখেছি, এখন পুলিশ দল দেখছি

সুপ্রভাত ডেস্ক »

ঝিনাইদহে নিজেদের ওপর হামলায় রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি পুলিশের সম্পৃক্ততার অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

তিনি বলেন, ‘যারা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল আমরা ধারণা করেছিলাম তিনটি বাহিনী। ছাত্রদল, যুবদল, বিএনপি। কিন্তু ঐদিন আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম, তাদের সঙ্গে আরেকটি বাহিনী আছে, সেটা হল পুলিশ দল। যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ, পুলিশ লীগ। এখন পুলিশ দল হয়েছে। তারা একসঙ্গে যৌথভাবে আমাদের উপরে হামলা করেছে।’

মঙ্গলবার (২৬ মে) বিকেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী বলেন, গত জুমার নামাজ পড়তে ঝিনাইদহে গেলে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আমার ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়। একটি ডিম চোখে আঘাত করলে কিছু সময় অন্ধকার দেখেছি। পরে তাকে ঘুষি মারা হয় এবং ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু হয়। এ সময় আমাদের সহযোদ্ধাদের ওপর হকিস্টিক ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীদের প্রতিহত করতে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি স্টিক উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন বলেন, ঘটনার পর বিচার চাইতে থানায় গেলে প্রথমে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। থানার বিদ্যুৎ ছয় ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়েছিল। পুলিশ কর্মকর্তারা থানা ত্যাগ করেন। রাতের বেলায় বিভিন্ন মহল থেকে ভয়ভীতি দেখানো হয়। পরে বাধ্য হয়ে পুলিশ অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছে। মামলা নেওয়ার পর রাতেই প্রায় হাজার তিনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে থানায় এসে গেট ভাঙা শুরু করে। তখন আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে, প্লিজ সেভ আস। আমি কালেমা পড়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। ওই পরিস্থিতিতে নিজের জীবনের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। পুলিশ হামলাকারীদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেছে এবং তাদের ওপর পুনরায় হামলার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

তিনি বলেন, ‘আমরা ওই সময় বাহিরের যে চিত্রটা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধের পরে আমরা রক্ষী বাহিনীর কথা নাম শুনেছিলাম, তাদের বর্বরোচিত ইতিহাসের কথা আমরা পড়েছি বইয়ে। কিন্তু যদি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ, সেটা হলো আমরা গোপালগঞ্জে দেখে এসেছিলাম আর ঝিনাইদ থেকে দেখে এসেছিলাম। হামলা, অস্ত্রশস্ত্র একই কায়দা, শুধু এটা দলের মধ্যে পার্থক্য।’

নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা যখন ঝিনাইদহ থেকে চলে আসি, এরপরে অয়ন নামে যুবশক্তির একজন নেতা, যার বাবা স্ট্রোক করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সে বাবার পাশে গিয়েছে। রাতের বেলায় তাকে সেখান থেকে ডিবি তুলে নিয়ে আসে। আশিক নামে একটা ছেলে তাকে ডিবি তুলে নিয়ে এসে রিমান্ডে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটা ঝিনাইদহে যারা ছাত্রশক্তি, যুবশক্তি, এনসিপি সাধারণ মানুষ, পাকিস্তান আমলে যেমন দরজায় ঠকঠক করতো রাতের বেলায়, যারা ঘরে মা-বোনরা রয়েছে, এই ধরনের ঠকঠকের আওয়াজ এখন শুনতে পাচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি ইতোমধ্যে একটা ভিডিও শেয়ার করেছি যে পুলিশ কীভাবে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সরকার জঙ্গল সলিমপুরকে যৌথ বাহিনী দিয়ে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু ছাত্রদল, যুবদল, বিএনপি এবং পুলিশ মিলে তারা নব্য একটি আইনের শাসনকে ব্যত্যয় করে জঙ্গি শাসন কায়েম করেছে।’

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘গতকালকে আমাদের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ সেখানে গিয়েছে, যারা আহত আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। এখন পর্যন্ত আমরা সেই ধরনের আশারবাণী মানুষ থেকে শুনতে পাইনি। এখনো গ্রেপ্তার চলছে। পুরো বাংলাদেশে যদি আমরা চিত্র দেখি দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, দেশে একটি জঙ্গলি শাসন চলছে এবং দেশে একটি বাহিনী রক্ষী বাহিনীর ভূমিকায় অবর্তিত হয়েছে।’

তিনি বলেন, শহীদ ওসমান হাদি ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত, তদন্ত কোথায়, বরঞ্চ তাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিলেন বানানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা খুবই উদ্বিগ্ন দেশের নিরাপত্তা নিয়ে। আমরা মনে করি সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের উপরে কোনো কন্ট্রোল নেই। পিছনে অন্য কেউ কলকাঠি নাড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সুযোগ নিয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করতে পারে।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনের আগে তিনটা প্যাকেজ ছিল নির্বাচন, সংস্কার, বিচার এবং আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হওয়া। কিন্তু এখনো মাঠে সরকারের মদদে তারা মিছিল করছে, হামলা চালাচ্ছে। সরকার তাদের বিচার না করে জামিন দিয়ে দিচ্ছে। সংস্কারের কথা বললে সরকার নার্ভাস হয়ে পড়ে, হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করে।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের সহযোদ্ধাদের তুলে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করুন। মিথ্যা মামলা বন্ধ করুন। আমার একটা ফ্যামিলি ক্যামেরা নিয়ে গেছে, যেখানে আমার ফ্যামিলির ছবি ছিল। দিনের বেলায় মিডিয়ার সামনে অস্ত্র ঠেকিয়ে সেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাবো, আপনি কিছু না পারেন, আমার ক্যামেরাটা একটু দেন। সহযোদ্ধাদের মুক্তি দিন এবং ঈদের আগে তাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিন।’

