আইইউবি-দৃষ্টি গেইম অব লজিক ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতা উদ্বোধন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দৃষ্টি চট্টগ্রাম আয়োজিত আইউবি দৃষ্টি গেইম অব লজিক ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজ ২৯ জানুয়ারি সকালে থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রামের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন একুশে পদক প্রাপ্ত সাংবাদিক কবি আবুল মোমেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও নাট্যকার অভিক ওসমান, আইউবির এডমিশন ডিরেক্টর লিমা চৌধুরী, চ্যানেল ওয়ান এর বিভাগীয় প্রধান শাহনেওয়াজ রিটন ও ইপসার হেড অব এডভোকেসি মোহাম্মদ আলী শাহীন।
দৃষ্টি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ বকুলের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন দৃষ্টি চট্টগ্রামের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্না মজুমদার ও সাংবাদিক মুজিবুল হক। ১৮তম ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতার এভারের আয়োজনে চট্টগ্রামের ১৮টি দলের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবুল মোমেন বলেন, প্রত্যেকে মানুষের প্রশ্ন করার মতো মন থাকা দরকার। শুধু প্রশ্ন করলে হবে না; প্রশ্নের উত্তর কেমন পারছি সেটাও যাচাই করতে পারার ক্ষমতা থাকা চাই।
বিশেষ অতিথি লিমা চৌধুরী বলেন, তথ্য দিয়ে বিতর্ক করতে হয়। সঠিক তথ্য দিয়ে বিতর্ক করা জরুরি। তাই নিজেকে ঐভাবে তৈরি করতে হবে। সফলতা শুধু টাকা পয়সা না, যে সমাজের অন্যদের ভালো রাখে তাকে দিয়ে হয়। সবশেষে তিনি শিক্কার্থীদের উদ্যেশে বলেন, ভালো মানুষ হও, সমাজের সবাইকে ভালো রাখো।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বিতার্কিক তন্ময় বড়ূয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বিতার্কিক সায়েন সাদিক ইশতি।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহ্নকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গানার্স ইংলিশ স্কুল, হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ এলিমেন্টারী স্কুল, চিটাগাং গ্রামার স্কুল, সাইডার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সানোয়ারা ইসলাম বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ডা খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি মুসলিম হাই স্কুল।