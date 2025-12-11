অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা

অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ২৯ টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে ভাওট্র্যাকার, যা সারাদেশের আগস্ট মাসের মোট ঘটনার প্রায় ২১%। চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ঘটনাগুলোর প্রায় ৪৮% প্রাণঘাতী সম্পর্কিত।
কোন্ বয়সীরা বেশি সহিংসতার শিকার
অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছে ১৮ বছরের কম (১৩জন) বয়সী নারী ও শিশুরা ।
—-
অপরাধীরা কোন্ বয়সী
অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে নারী-কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতায় মোট ৩৩ জন জড়িত থাকার তথ্য প্রকাশ হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। এর মধ্যে ২১ জনের বয়স পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ৪৩ জনকে।
——
সহিংসতা সবচেয়ে বেশি কোন্ কোন্ জেলায়
—-
চট্টগ্রাম বিভাগে অক্টোবার মাসে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লা জেলায় (৮টি) । চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুরে ৪টি করে ঘটনা ঘটেছে । এছাড়া চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, নোয়াখালী, রাঙামাটিতে ২টি করে ঘটনা ঘটেছে। চার্টে উল্লেখিত বাহিরে বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ১টি করে ঘটনা ঘটেছে।
ঘটনার পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপের অবস্থান
—
অক্টোবর মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে সংঘটিত ২৯টি অপরাধের মধ্যে ১৬টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর ৫টি ঘটনায় বলা হয়েছে “তদন্ত চলমান” এবং ৬টি ঘটনায় বলা হয়েছে আইনি পদক্ষেপ “প্রক্রিয়াধীন”। ২টি ঘটনার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।