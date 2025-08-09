হৃতিক-এনটিআরের সিনেমায় ‘কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি’

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
বহুল প্রতীক্ষিত ‘ওয়ার টু’ সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে আসছে ১৪ আগস্ট। ইতোমধ্যেই স্পাই ইউনিভার্সের টিজাটিরের মূল আকর্ষণ হৃতিক রোশন ও জুনিয়র এনটিআরের জমজমাট অ্যাকশন দেখা গেছে।
বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, মুক্তির আগে সিনেমার একাধিক দৃশ্য, সংলাপ নিয়ে আপত্তি তুলেছে সেন্সর বোর্ড। শুধু তাই নয়, কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সিনেমার দৈর্ঘ্যও।
যশরাজ ফিল্মসের ‘গোয়েন্দা ব্রহ্মাণ্ড’ নিয়ে বরাবরই দর্শক-অনুরাগীদের কৌতূহল থাকে। কারণ অ্যাকশন, ঝকঝকে গ্রাফিক্স সহযোগে বিগত কয়েক বছরে বলিউডের বড় বড় সুপারস্টারদের নিয়ে পর্দায় ম্যাজিক দেখিয়েছেন প্রযোজক আদিত্য চোপড়া। সেই তালিকায় যেমন শাহরুখ-সালমান রয়েছেন, তেমনই হতিক রোশনও। তালিকায় নতুন সংযোজন দক্ষিণী সুপারস্টার নন্দমুরি তারক রামা রাও জুনিয়র ওরফে এনটিআর জুনিয়র। গেল শুক্রবার ‘ওয়ার টু’-এর বহু প্রতীক্ষিত ট্রেলার প্রকাশ্যে এনেও শোরগোল ফেলে দেয় যশরাজ ফিল্মস। তবে মুক্তির মাত্র দিন কয়েক আগেই সেন্সরের কাঁচিতে মেগাবাজেট সিনেমায় ৬টি পরিবর্তন আনা হয়েছে। জানা গেল, সিনেমার কিছু দৃশ্যের সংলাপ অনুপযুক্ত বলে মনে হয়েছে সিবিএফসির। ‘অশ্লীল’ একটি সংলাপ পুরোটাই ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সেই বিতর্কিত সংলাপের পরই ওই দৃশ্যে এক ‘কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গি’র দৃশ্য ছিল। সেটাও বাদ পড়েছে। খোলামেলা দৃশ্যেও আপত্তি ‘সংস্কারি’ সেন্সরের। ৯ সেকেন্ডের আবেদনমূলক দৃশ্যও ছাঁটাই করা হয়েছে। সূত্রের খবর, কিয়ারা আদবানির বিকিনি পরিহিত দৃশ্য নিয়েও নাকি আপত্তি! সবমিলিয়ে ‘ওয়ার টু’ নির্মাতাদের হাতে ইউএ সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়েছে সেন্সর বোর্ড।
‘ওয়ার’র সিক্যুয়েল এই ‘ওয়ার টু’। আগামী ১৪ আগস্ট একসঙ্গে হিন্দি, তামিল, তেলেগু ভাষাতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।