হাদির হত্যার বিচার নিয়ে কোনো টালবাহানা সহ্য করা হবে না

জুলাইযোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার বিচার নিয়ে কোনো টালবাহানা সহ্য করা হবে না বলে জানিয়েছে সম্মিলিত নারী প্রয়াস।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন থেকে বক্তারা বলেন, শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ আজও বিচার প্রক্রিয়ায় গড়িমসি ও দায়ীদের রক্ষার অপচেষ্টা চলছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।
তারা বলেন, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত না করা হলে কঠোর আন্দোলন কঠোর হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকলে নারী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে পড়বে। শহীদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার নিয়ে কোনো টালবাহানা চলবে না। ফাঁসি ছাড়া জনগণ মেনে নেবে না।
সম্মিলিত নারী প্রয়াসের সভানেত্রী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামীমা তাসনিমের বলেন, জুলাই বিপ্লবে এতো-এতো আত্মদানের পরও আমরা আমাদের বাংলাদেশকে মুক্ত করতে পারিনি। ৫৪ বছর ধরে আমরা আজও স্বাধীনতাটাই খুঁজছি। বিপ্লব পরবর্তী জুলাইযোদ্ধা হাদিকে হত্যার ঘটনাকে সিইসি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করায় তীব্র নিন্দা জানাই।
তিনি বলেন, এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত না হওয়ায় আজকে হাদিকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি এভাবে আরও তরুণ বিপ্লবী হত্যার শিকার হতে পারে। আর একটা প্রাণের ওপর গুলি চললে নারী সমাজ বসে থাকবে না।
মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত নারী প্রয়াসের সেক্রেটারি ড. ফেরদৌস আরা খানম, সহকারী সেক্রেটারি মাহসিনা মমতাজ মারিয়া, সদস্য লাবিন রহমান, নিশাত শারমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাবিনা ইয়াসমিন, জুলাইযোদ্ধা জান্নাতুন নাঈম প্রমি, সদস্য রায়হানা নাসিম প্রমুখ।