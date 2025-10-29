সিডিবিএলের এমডি ও সিইও হলেন আব্দুল মোতালেব

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেডের (সিডিবিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মো. আবদুল মোতালেব। তিনি গত ২১ অক্টোবর এ নিয়োগ পান।
দায়িত্ব গ্রহণের পর আব্দুল মোতালেব তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ‘সিডিবিএলের এমডি হিসাবে আমি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে উদ্ভাবন, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাবো।’
এ নিয়োগ সিডিবিএলের চলমান ডিজিটাল রূপান্তর উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত করে নেতৃত্বকে আরো সুদৃঢ় করবে বলে প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের।
আইসিটি পেশাজীবী হিসাবে আর্থিক খাতে ৩৭ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন আব্দুল মোতালেব। তিনি ডিপোজিটরি সেবা, স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশন ও প্রযুক্তি অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ। ২০১৮ সালে সিডিবিএলে চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও) হিসেবে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) ও ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
এক্সচেঞ্জ টেকনোলজি, আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট, পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ম্যানেজমেন্টে তার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে।
আব্দুল মোতালেব তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডে সিনিয়র প্রোগ্রামার (১৯৮৯-৯৬) হিসেবে। এরপর তিনি চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে জেনারেল ম্যানেজার সিস্টেম (১৯৯৬-২০০৯), এম এম সিস্টেমসে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (২০০৯-১২) এবং টাইগার আইটির ডিরেক্টর (২০১২-২০১৭) পদে দায়িত্ব পালন করেন।
শিক্ষা জীবনে আবদুল মোতালেব চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাধ্যমিক, চট্টগ্রম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং বুয়েট থেকে ট্রিপল ই ডিগ্রি লাভ করেন।