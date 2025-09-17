সাফা লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেলেন পারভীন মাহমুদ এফসিএ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশের পারভীন মাহমুদ এফসিএ ২০২৫ সালের সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস-সাফা’র লাইফটাইম উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।
তিনি গত ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার সিটি অব ড্রিমসে আয়োজিত সাফা ওমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।
পারভীন মাহমুদ ব্র্যাক-এ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি একনাবিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস ফার্ম-এর পার্টনার ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রগ্রেসিভ মেলভিন জোন্স ফেলো।
পারভীন মাহমুদ বাংলাদেশের দ্যা ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (আইসিএবি) এর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ও সাফা’র প্রথম নারী বোর্ড সদস্য হিসেবে নেতৃত্ব দেন।
বর্তমানে তিনি ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’, ‘মাইডাস,হার স্টোরি ফাউন্ডেশন’ এবং ‘শাশা ডেনিমস পিএলসি’ এর চেয়ারপারসন। পূর্বে তিনি ইউসেপ বাংলাদেশ ও অ্যাসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে টপ ৫০ প্রফেশনাল অ্যান্ড কেরিয়ার উইমেন অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ অন্যতম। সাফা ওমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি কস্ট ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস শ্রীলংকা সিলভার জুবলি উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং কনফারেন্স ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হয়।