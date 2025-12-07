সবজির দাম সহনীয়, আমদানির পর পেঁয়াজের দাম কমে যাবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আমদানির পর পেঁয়াজের দাম কমে যাবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। একইসঙ্গে সবজির দাম সহনীয় বলেও মনে করেন তিনি।
রোববার (০৭ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে এক সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।
উপদেষ্টা বলেন, হঠাৎ পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার পরে আমাদের কিছু আমদানি করতে হচ্ছে। এই আমদানির পর দেখবেন দামটা কমে যাবে। ধরুন আজকে কিন্তু দাম কমাটা শুরু হয়েছে। বেশি কমে গেলে আবার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। আমদানিকারকরা খালি লাভবান হবে।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই তো আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আমার তো দুই দিকে খেয়াল রাখতে হবে, কৃষকের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে, আবার ভোক্তাদের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। পেঁয়াজের দাম যদি ৭০ টাকার মধ্যে থাকে তাহলে দুই দিকেই সুবিধা।
কম দামের কারণে আলু চাষিরা সাফার করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, তাদেরকে ভর্তুকি দেওয়ার একটা চিন্তা আমাদের আছে।
তিনি আরও বলেন, সারে কীটনাশক দেওয়া হয়। এই কীটনাশকের কয়েকটা জাত আছে খুবই খারাপ। এগুলো বাজার থেকে যেভাবে হোক বন্ধ করতে হবে। আমরা তো চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্যও আমাদের দরকার।
৭০ শতাংশ পর্যন্ত আমন ধান কর্তন শেষ হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আমরা আশা করছি এবারও আমনের বাম্পার ফলন হবে, যদি কোনো রকমের ক্ষতি না হয়।