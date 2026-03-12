শুক্র-শনিবারেও পেট্রোল পাম্পে সরবরাহ করা হবে জ্বালানি তেল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
এখন থেকে সাপ্তাহিক ছুটি দিন শুক্র-শনিবার ডিপো থেকে পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) এক বার্তায় এ তথ্য জানায় বিপিসি।
বার্তায় বলা হয়, জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বিদেশ থেকে আমদানি কার্যক্রম/সূচি নির্ধারিত রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে পার্সেল দেশে আনা হচ্ছে।
পাশাপাশি ডিলারদের সাময়িকভাবে প্রধান স্থাপনা হতে সারাদেশের সব ডিপোতে নিয়মিতভাবে রেল ওয়াগন/ট্যাংকারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসির নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকারি ছুটির দিন (শুক্রবার ও শনিবার) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অধীন বিপণন কোম্পানিগুলোর প্রধান স্থাপনা/ডিপো খোলা রেখে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে।