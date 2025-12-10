রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে সিইসি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি জানাতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে গেলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন ভবন ছেড়ে যায় কমিশনের গাড়ি বহর। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ কমিশন রয়েছে এ বহরে।
৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নিয়োগ পাওয়ার বছর খানেকের মধ্যে কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই বড় ভোট আয়োজন করতে যাচ্ছে নাসির কমিশন, যার আদ্যোপান্ত তুলে ধরবেন রাষ্ট্রপতির কাছে। এরপর জাতীয় উদ্দেশ্য দেওয়া ভাষণে তফসিল ঘোষণা করতে পারেন সিইসি। এ ক্ষেত্রে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে পারে নির্বাচন।