সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এসময় দুইজনকে আটক করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রাম র্যাবের সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় রাউজান নোয়াপাড়া এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কামাল উদ্দিনের বাড়ির সামনে ব্রিফিং করা হবে।
র্যাবের এক কর্মকর্তা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল সংখ্যক গুলি ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। আটক দুই ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।