রমনা থানার মামলায় সাংবাদিক শওকত মাহমুদ গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনতা পার্টি বাংলাদেশের মহাসচিব সিনিয়র সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে মালিবাগ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিবি প্রধান শফিকুল ইসলাম।
পুলিশের এই অতিরিক্ত কমিশনার জানান, রমনা থানার একটি মামলায় সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে যে মামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই মামলায় শওকত মাহমুদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে গত ২০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিন্টো রোড এলাকা থেকে এনায়েতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাডো গাড়িতে করে সন্দেহজনকভাবে ঘুরছিলেন তিনি। পরে পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রমনা মডেল থানায় মামলা করে।