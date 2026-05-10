রবিবার, মে ১০, ২০২৬
যাত্রী ও কোরবানির পশু পরিবহনে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

সুপ্রভাত ডেস্ক »

সামনে কোরবানির ঈদ ও বর্ষা মৌসুম। ঈদকে সামনে রেখে যাত্রী পরিবহন, কোরবানির পশু পরিবহন এবং কার্গো জাহাজগুলো চলাচলে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান।

রোববার (১০ মে) ঢাকা লেডিস ক্লাবে নৌপরিবহন অধিদপ্তর আয়োজিত নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজিব আহসান বলেন, বাংলাদেশে এবং সারা পৃথিবীতে নৌপথ মানুষ ও পণ্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং সড়কপথ কিংবা বিমানপথের তুলনায় আরামদায়ক একটি পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের নৌপথে দুর্ঘটনার হার সবচেয়ে কম। যতটুকু আছে সেই জায়গাটিতে আমরা যদি আরেকটু সতর্ক থাকি, তাহলে আমাদের অধিদপ্তর এবং নৌ মালিক ও শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে মিলে এটিকে আরও নিরাপদ করতে পারব।

তিনি আরও বলেন, নৌযানের রুট পারমিট ও সার্ভের সময় সবকিছু ঠিক থাকলেও পরে অনেক ক্ষেত্রে আর তদারকি করা হয় না। তাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ডকে ছোট নৌপথে ঝুঁকিপূর্ণ ও অননুমোদিত নৌযান চলাচলের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি রাখতে হবে।

সামান্য সময় বাঁচাতে ঝুঁকিপূর্ণ ট্রলার বা স্পিডবোটে যাত্রা না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সবাই মিলে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করলে দেশের নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের হারানো ঐতিহ্য আবারও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, নৌপরিবহন সচিব জাকারিয়া, বিআইডব্লিউটিএ-এর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মো. শফিউল বারী, চিফ ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড শিপ সার্ভেয়ার মির্জা সাইফুর রহমান প্রমুখ।

