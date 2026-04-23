বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৩, ২০২৬
মে মাসের প্রথমে ১৯৮২ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে : যুগ্মসচিব

সুপ্রভাত ডেস্ক »

আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ১ হাজার ৯৮২ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্মসচিব উম্মে রেহানা।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

যুগ্নসচিব বলেন, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ১ হাজার ৯৮২ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, তাতে মানুষের সংকট কিছুটা নিরসন করতে পারব।

খাদ্য নিরাপত্তায় সেচ, কল কারখানাকে প্রথম প্রাধান্য দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

এসি ২৫- এর নিচে নয়, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হতে সবার প্রতি আহ্বান জানান উম্মে রেহানা।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও

